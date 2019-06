C'è una super plusvalenza in arrivo per la Juventus. Proseguono, infatti, le trattative per Rogerio, con l'esterno brasiliano che è vicino alla permanenza al Sassuolo, ceduto a titolo definitivo per 15 milioni di euro. Un affare utile per rinforzare le casse in vista dei colpi estivi, con la squadra mercato sempre al lavoro.