Nell'incontro avvenuto a Londra tra il Chelsea e la Juventus, il club inglese per provare ad abbassare le richieste dei bianconeri per Dusan Vlahovic, avrebbero messo sul tavolo diversi nomi come Pulisic, Chalobah e Loftus-Cheek – ma perfino Lukaku e Koulibaly. Questo ciò che riferisce calciomercato.com. Sono tutti profili che verranno valutati insieme ad Allegri. Una maxi-operazione che può prendere il via nel corso delle prossime settimane.