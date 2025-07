Maxi offerta dall'Arabia per Retegui: la posizione dell'Atalanta

In attesa che il mercato entri nel vivo, chi potrebbe presto diventare protagonista di una clamorosa operazione è Mateo Retegui. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, infatti, le sirene dell'Arabia Saudita si sono accese nei confronti del capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie A.Retegui, reduce da una strepitosa stagione con la maglia dell'Atalanta, chiusa con 25 goal in campionato - e il titolo di capocannoniere - oltre a tre sigilli in Champions, è diventato l'oggetto dei desideri dell'Al-Qadsiah, formazione saudita che soltanto fino a poche settimane fa aveva corteggiato Moise Kean.

La posizione dell'Atalanta

Il club arabo, dunque, vuole a tutti i costi mettere le mani su un attaccante di spicco del nostro campionato, seguito e apprezzato anche dalla Juventus. L'Al-Qadsiah ha presentato la prima offerta ufficiale all'Atalanta: una proposta da 40 milioni di euro.La Dea, per ora, alza il muro. Il club bergamasco ha rifiutato la proposta da 40 milioni, ma la trattativa sembra alle sue battute iniziali: i bergamaschi infatti vorrebbero incassare una cifra superiore dalla potenziale cessione di un attaccante pagato 25 milioni soltanto un anno fa.