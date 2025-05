Maxi offerta da 1,5 miliardi a Exor

Leonardo, la società pubblica italiana guidata da Roberto Cingolani, ha presentato insieme al colosso tedesco Rheinmetall un’offerta non vincolante per acquistare Iveco Defence Vehicles (Idv), azienda che produce veicoli militari blindati e fa capo a Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann. L’operazione, ancora in fase preliminare, punta a rilevare Idv per una cifra stimata poco sotto 1,5 miliardi di euro, il doppio rispetto ai 750 milioni inizialmente ipotizzati da Leonardo. Il valore di Idv è cresciuto notevolmente a causa della guerra in Ucraina e dell’aumento delle spese militari, che ha favorito anche altre aziende del settore.

La vendita, secondo fonti vicine, avviene in un momento strategico: Idv ha ricevuto importanti commesse statali, tra cui un maxi-contratto da 23,2 miliardi di euro per nuovi carri e blindati, destinato senza gara a una joint venture tra Leonardo e Rheinmetall. Il governo italiano, con il sostegno del ministro Crosetto, vede con favore questa acquisizione, che rafforzerebbe l’industria nazionale della difesa. Tuttavia, Exor ha messo Idv sul mercato cercando di ottenere il massimo, attirando l’interesse anche di altri gruppi internazionali come Knds, produttore del carro armato Leopard, che avrebbe presentato un’offerta leggermente superiore. Anche alcuni fondi si sarebbero fatti avanti. Lo riporta Il Fatto Quotidiano.