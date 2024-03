"Abbiamo chiuso, parleremo solo con Sky e Rai": questo il duro attacco di, presidente del, ae anche ieri, dopo la partita contro il Torino, nessun tesserato partenopeo ha parlato ai microfoni dell'emittente.Come riporta oggi il Corriere della Sera, però, il Napoli pagherà questa scelta unilaterale con una pesante multa. Prima é arrivata la lamentela ufficiale di Dazn e la Lega Serie A, dopo aver esaminato la situazione, ha deciso di multare il Napoli per. A optare per la sanzione è stato il Consiglio di Lega nella giornata di giovedì. In questa sede é stato ribadito come ogni club che violerà l’accordo contrattuale con i broadcaster che detengono i diritti del campionato (DAZN e Sky), sottraendo i propri tesserati alle interviste obbligatorie per regolamento, verrà multato.