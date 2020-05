L'attaccante Maxi Lopez parla di "Guerra Mondiale" se la FIGC dovesse assegnare lo scudetto a tavolino alla Juventus: "Se in Italia fanno quel che hanno fatto in Francia succede una guerra mondiale - le sue parole a Tyc Sports.Saranno UEFA o la FIFA a dover prendere una decisione”. L'argentino può stare tranquillo, secondo le ultime indicazioni che arrivano, infatti, in caso di fine anticipata del campionato, Gravina non pensa di assegnare lo scudetto ai bianconeri.