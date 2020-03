L'attaccante argentino Maxi Lopez parla al quotidiano argentino Olé: "Higuain? Penso di essere uno dei personaggi con più meme nella storia argentina. L’altro giorno ho inviato un messaggio al Pipa (Higuaín) per dire “mi sembra che tu ti stia uniformando”.



ICARDI - “Amicizia non è la parola giusta. Quello che ho detto tempo fa è che ho messo tutte le mie energie nel tentativo di essere presente per i miei ragazzi, nella lotta per i miei diritti di padre e nella nostra relazione, anche se ho avuto difficoltà per diversi anni assolutamente per qualsiasi cosa. Gli altri problemi, che sono grandi, provo a metterli da parte. È da un po’ che dico che non spreco energia perché è quello che fanno gli avvocati. Voglio mettere la mia energia nel vedere crescere i miei figli”.