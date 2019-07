Maxi Lopez, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'amico e connazionale Gonzalo Higuain. "È andata male al Milan? Ci conosciamo fin da piccoli. È un ragazzo che deve essere motivato costantemente. Il Milan una volta era una famiglia, poi è cambiato. A un giocatore occorre stabilità, uno così non ti va via se hai un progetto chiaro. Peccato, poteva essere un gran bel matrimonio", le sue parole rilasciate alla Rosea. Il giocatore ha poi aggiunto su Icardi: "Sono del tutto complementari, se lei fa una cosa è perché lui approva. Viaggiano in tandem. Chiese anche a me di potermi fare da agente, quando dovevo passare dal Catania al Milan (2012, ndr). Rifiutai perché per me non va bene mischiare vita privata e professionale. Se vedo Mauro, lo saluto? L’approccio resta sempre lo stesso e lo conoscete già...".