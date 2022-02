Intervistato dal Corriere di Torino in vista del Derby della Mole, l'ex attaccante Maxi Lopez ha detto la sua anche sulla questione relativa al rinnovo di Paulo Dybala, in scadenza con la Juve. Ecco il suo pensiero: "Non mi piace parlare di queste cose, dall'esterno è difficile giudicare. Anche se credo che la Juve non possa permettersi di perdere a zero un giocatore così importante. Come è cambiata la Juve dopo l'arrivo di Vlahovic e Zakaria? Penso che non esista squadra vincente senza un vero centravanti. Con Vlahovic e Zakaria è arrivata tanta aria fresca, ma la Juve è ancora in fase di transizione".