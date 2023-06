Si avvicina, infatti, il momento del grande vertice con Massimiliano Allegri per definire la questione panchina per il prossimo campionato, perché il tema più caldo è quello legato al tecnico. Appuntamento dopo l'ultima giornata di campionato, che definirà anche la coppa della Juventus per il prossimo anno, prima che la Uefa decida il proprio provvedimento. Dettagli che restano centrali nella formazione del nuovo progetto e nuovo corso.- A prescindere dall’interlocutore, ad Allegri "verrà fatto un discorso in bianco e nero... Infatti - si legge su Tuttosport -". E dopo questa doppia premessa - continua il quotidiano - gli verrà prospettato il progetto della nuova Juve, diverso da quello che lo aveva allettato per il ritorno a Torino e la firma fino al 2025. L'obiettivo resta sempre vincere, ma adesso tramite una via low cost: più giovani o giocatori emergenti. A lui verrà chiesto se ha intenzione di sposare in maniera convinta la causa oppure se esistono remore, altrimenti l'eventualità di una trattativa per una risoluzione consensuale del contratto in essere può diventare realtà.