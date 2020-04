Attore, comico e grande tifoso della Juve. Max Pisu parla a Tuttosport dei primi mesi bianconeri di Maurizio Sarri: "Quando è arrivato, Sarri sembrava un ripiego e sono rimasto un pò scettico della scelta. Finora non ci ha fatto vedere un gioco molto diverso da quello di Allegri, probabilmente perché non ha a disposizione i calciatori che glielo permettono. Se accanto a Pjanic giocassero un Vidal o un Pogba sarebbe diverso. Poi è chiaro che se dovesse conquistare la Champions, come fai a non riconfermarlo? Se si dovesse riprendere a giocare con tutte le precauzioni possibili, Sarri dovrà dimostrare di essere all'altezza e sono ragionevolmente ottimista".