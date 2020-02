Max Pisu, tifoso doc della Juventus, parla a Radio Sportiva del momento dei bianconeri: "La Juventus a Lione ha tenuto lo stesso ritmo del campionato. A Sarri vorrei chiedere come fa a non far tirare mai in porta la squadra pur avendo a disposizione. ​Non è entrato nel mondo Juventus. Non ha i giocatori per fare il gioco che preferisce, vero, ma se sei un bravo allenatore ti adatti con il materiale a disposizione. ​Allegri? Non rinnego le critiche degli ultimi due anni, quando la Juventus mi annoiava. Fin dall'inizio, però, avevo dubbi sulla scelta di Sarri per sostituirlo. ​C'è qualcosa che non va anche oltre Sarri, alcune scelte di mercato non mi hanno convinto, a centrocampo soprattutto il livello è sceso rispetto a qualche anno fa".