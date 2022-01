Max Pisu, a Tuttosport, parla così di Dybala: "​Qualcuno dice che le parole di Arrivabene abbiano fatto da stimolo e in effetti ha funzionato. Non c’è un clima ideale tra la società e il giocatore, anche se da tifoso juventino io punterei su di lui. Con De Ligt e Chiesa , Dybala è un punto fermo e se devi rifondare non lo vendi, figuriamoci a zero. Paulo è il 10, è il capitano del futuro. Se poi si pensa che costi troppo, toccherebbe comunque investire su un top player, come Vlahovic. Ma visti i prezzi attuali, magari avresti più problemi. Se il Covid ha influito sulle sue prestazioni? Non penso, di sicuro Cristiano Ronaldo gli toglieva un po’ la vetrina, poi Dybala ha avuto degli infortuni... Però ci sono stati grandi campioni, come Del Piero , che dopo gravi stop sono tornati più grandi di prima. Io riconfermerei Dybala a meno che con gli stessi soldi dell’ingaggio non vai a prendere un centrocampista svincolato per il quale farei un pensierino... Pogba!".