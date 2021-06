Massimiliano Allegri ha costruito una carriera sul saper modellare la sua tattica in base alle caratteristiche dei giocatori. Una dote preziosissima per poter vincere e durare ad alti livelli. Su Tuttosport oggi in edicola troviamo una bella ricostruzione delle cinque Juventus allegriane tra il 2014 e il 2019, che vinsero tutte lo scudetto e, tranne l'ultima, anche la Coppa Italia. Partito dal 4-3-1-2 per poter far giocare insieme i "quattro tenori" (con tanto di finale Champions raggiunta) ha virato sul 3-5-2 nel 2015 per ovviare alle partenze di Vidal e Pirlo e coprire la difesa con la BBC. Poi viene ceduto a peso d'oro Pogba e allora nel 2016 la mediana passa da 3 a 2, con ripristino della difesa a 4, Higuain nuovo puntero e l'invenzione di Mandzukic ala: seconda finale di Champions. Nel 2017 arrivano rinforzi per rendere la rosa più profonda, tra cui Matuidi e Douglas Costa, e Max è più camaleonte che mai, cambiando quasi tutti gli schieramenti previsti con la difesa a 4. Finché nel 2018, con la super-operazione Ronaldo si ristabilizza sul 4-3-1-2 delle origini, coi soli Bonucci e Chiellini "titolari superstiti" dal primo anno. Qui di seguito la formazione tipo di ciascuna stagione: