A confermarlo, ancora una volta, l’incontro monegasco dell’ultime ore, arrivato dopo giorni di contatti tramite emissari. La proposta è un ricco contratto triennale a cifre top secret, ma ben superiore a quelle attuali: il doppio e il triplo rispetto ai 7 milioni - 9 con i bonus - che riceve a Torino. Eppure il fatidico “sì” sperato non è arrivato, ma non è arrivata nemmeno una chiusura totale. Allegri, scrive la Gazzetta, stando agli spifferi che giungono da Ryad, si è limitato a prendere atto della proposta, tanto che gli arabi si aspettano una risposta, positiva o negativa che sia, per i prossimi giorni. Nessuno si sbilancia, in un senso o nell’altro.Il futuro di Allegri si capirà nei prossimi giorni, ma l’impressione delle persone vicine al tecnico livornese è che Allegri non sia convinto di affrontare un passo del genere, almeno per adesso. Anche perché in Max la voglia di ripartire con la Juventus e portare a termine la missione è tanta. Ma dalle parti di Ryad non è detto che si fermino di fronte a un primo no di Max.. E qualche sirena, forse risvegliata dall’affondo saudita delle ultime ore, è risuonata anche ieri in Francia: come scrive la Gazzetta, sono girate nuove voci su Allegri come piano B del Paris Saint Germain nell’eventualità di un mancato lieto fine con l’ex Bayern Monaco Julian Nagelsmann, considerato tuttora il grande favorito.