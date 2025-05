Getty Images



Juventus Women-Roma, parla Canzi

LaWomen si prepara ad affrontare la Roma domani alle ore 18 allo stadio Sinigallia di Como. Una sfida chiave, una finale, in palio c'è la Coppa Italia. Il tecnico Maxè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia. Le sue parole:"Una delle location più belle. Ci ho giocato quattro anni fa qui da allenatore quando il Como ha vinto il campionato di Serie C e c'erano meno persone di quelle che ci saranno domani. Questo fa ben sperare per il movimento e fa pensare che la scelta di Como sia stata giusta. Per noi è fondamentale perchè significa che suscita interesse nella gente e questo è fondamentale".

"Volevamo qualificarci per la Champions ed andare il più avanti possibile in Coppa Italia. Poi siamo arrivati allo Scudetto. Lazio e Fiorentina sono due ottime squadre che abbiamo incontrato in Coppa Italia. Non è stato un percorso facile, anzi è stato molto complicato e ce lo siamo sudati. Il viaggio che ci ha portato in finale è stato bellissimo e ora dobbiamo chiudere il cerchio".- "Bene. Ho la fortuna di avere accanto ragazze che ne hanno giocate tante e vinte tante e mi hanno dato una mano a prepararla. Stanno aiutando le più giovani che hanno vissuto meno queste esperienze. Viene spesso da dire che questo è un gruppo di ragazze meravigliose e insieme abbiamo fatto questo viaggio dal primo giorno e non ci poteva essere coronamento più bello se non una finale da giocarci insieme"."Credo che nello sport di squadra coesione e gruppo siano fattori importantissimo che vanno oltre aspetto fisico, tattico e tecnico. Noi affrontiamo una squadra di altissimo livello e cercheremo di essere migliori di loro. Sotto questo aspetto essere un grande gruppo ci darà una grande mano"."In questo sport contano i risultati. Attaccare e difendere è relativo. Alla Juventus comunque conta una cosa sola"."No. Sono state tutte partite combattute, la Roma è una grande squadra con un ottimo allenatore. Sono state tutte partite molto combattute, se devo dire la Roma è la squadra detentrice quindi in un tabellone tennistico noi arriveremo non da favorite"."Sinceramente le ragazze sono un gruppo talmente forte e con talmente tanta sesperienza che sanno benissimo come si preparano le partite. Noi abbiamo preparato l'aspetto tecnico tattico ma non c'è bisogno di spiegare a loro l'importanza di questa gara. Sicuramente contro il Milan da quando abbiamo vinto il campionato non abbiamo giocato al massimo ma credo sia comprensibile. Spiace per i risultati ma il nostro obiettivo è questa coppa che abbiamo qui davanti"."Non posso sapere se sarà un ciclo iniziato. Uso la parola viaggio non casualmente. Viaggio insieme è ciò che abbiamo vissuto come molto forte a livello emotivo. Ognuno di noi per varie ragioni perchè per me è la prima esperienza nel femminile a certi livelli. Per Martina il rientro da un infortunio importante. il viaggio insieme è stato il percorso, ora sappiamo che stiamo arrivando al capolinea".