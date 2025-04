Max Canzi: 'Abbiamo fatto qualcosa di grande' poi le parole su Alisha Lehmann

Getty Images



Fiorentina-Juventus Women, parla Canzi

Il tecnico dellaWomen Maxha parlato ai canali ufficiali della Juventus verso la sfida di domani contro la Fiorentina. Le sue parole:"La felicità è tanta così come la consapevolezza di aver fatto qualcosa di molto importante, con un percorso tortuoso e complicato. Se si dice che abbiamo vinto il campionato con tre giornate di anticipo si potrebbe pensare di aver trionfato facilmente, ma in realtà così non è mai stato. Siamo stati primi in classifica dalla prima giornata e lo saremo fino all’ultima, nel mezzo però abbiamo avuto qualche momento di difficoltà che siamo riusciti a gestire bene, rimanendo con la barra dritta e con i piedi per terra nei momenti in cui le cose andavano molto bene. Non ci siamo fatti prendere dall’euforia quando tutto andava in maniera ottimale e tutti dicevano che il campionato era già finito; allo stesso tempo, quando molti dicevano che invece era riaperto, siamo stati equilibrati nel continuare per la nostra strada con la serenità che ci ha contraddistinto dall’inizio della stagione. Tutto questo sicuramente grazie alle ragazze e alla società che non ha mai alzato il livello della tensione quando non era necessario. Anche quando abbiamo raccolto solamente un punto in tre partite abbiamo sempre avuto l’appoggio totale del Club".

"Sì lo è e credo che si sia visto nei festeggiamenti e lo si sia evinto anche dalle dichiarazioni di tante giocatrici. Di solito non faccio nomi, però credo che sia giusto farli in queste situazioni. Ci sono delle ragazze come Capelletti, Proulx che sono scese meno in campo, le stesse Lehmann e Calligaris che nell’ultimo periodo hanno giocato di meno che però non hanno mai fatto mancare l’appoggio alle compagne. Si sono sempre allenate al massimo: situazione fondamentale perché si alza il livello dell’allenamento. Mi sento di fare un vero plauso a chi ha giocato un filo meno ma non ha mai fatto mancare l’appoggio alle compagne: hanno avuto un atteggiamento strepitoso"."Speravo di riuscire a fare qualcosa di grande. Sapevo di arrivare in un momento meno semplice per il Club perché comunque si arrivava da due stagioni dove si era vinto meno rispetto alle abitudini precedenti, ma comunque dei trofei erano stati conquistati. Ci speravo e ho fatto questa scelta anche con questo desiderio, per cercare di lasciare qualcosa di importante"."Si affrontano sicuramente come abbiamo disputato tutte le partite ossia al massimo possibile. Inevitabilmente cercherò di far scendere in campo qualche ragazza che magari ha giocato poco ultimamente, più che altro perché deve recuperare il minutaggio per essere nelle migliori condizioni per la finale di Coppa Italia che ora per noi è la gara più importante. Giocheremo senza dubbio al massimo. Magari con qualche rotazione ma cercando di onorare il più possibile la nostra stagione e anche il campionato perché comunque ci sono ancora dei verdetti da stabilire".