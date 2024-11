Le parole di Giovannia Radio Kiss Kiss:“Quest’anno ebbi modo di dire a Gasperini che avrebbe vinto lo scudetto, vincere due campionati di fila è difficilissimo e sarà così anche per l’Inter. Conte deve ricostruire e lo sa, ero convinto che il Napoli avrebbe fatto benissimo contro il Milan, a livello di gioco però deve migliorare molto. Secondo me Antonio Conte è riuscito a trasmettere la sua idea di calcio non più del 40%, poi ha cambiato in corsa anche il suo credo tattico. Ora gioca con 4 dietro quindi deve ancora lavorarci.a Roma? Ci va solo per i cavalli, non è neanche una squadra per lui. La scorsa settimana l’ho anche sentito meno voglioso di ricominciare. L’Atalanta è una squadra tosta e si potevano prevedere le difficoltà del Napoli”.