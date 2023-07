Il destino disembra essere strettamente legato all'Italia e alla Serie A, dopo il suo passaggio all'Inter a gennaio e ora l'interesse della Juventus. Tuttavia, il suo legame con il nostro Paese risale a prima che le squadre italiane mostrassero interesse per lui. Il giovane greco, nato nel 1997 e di proprietà dello Stoccarda, ha vari punti di contatto: appena arrivato in Germania nel 2020, all'età di 22 anni, gli è bastato poco per attirare importanti paragoni. Il primo è stato con Lucio, che ha conquistato tutti sia in Bundesliga che nel campionato italiano. I due si somigliano per il loro vigore fisico (è alto 192 centimetri e pesa poco meno di 90 chili), ma anche per il loro stile di gioco: le galoppate dicon la palla al piede. È veloce, fisicamente forte e quasi imbattibile nel gioco aereo. Un piccolo difetto potrebbe essere la sua tendenza a essere un po' anarchico tatticamente, anche se questo lo rende imprevedibile.Anche il suo idolo d'infanzia lo riconduce all'Italia: Paolo Maldini. Tuttavia, a Konstantinos Mavropanos piace essere paragonato a un altro difensore: "Traianos Dellas - ha spiegato -. In Grecia è un eroe per aver vinto l'Europeo nel 2004. Per me è un onore che qualcuno mi associ a lui". In Bundesliga, il giocatore classe 1997 ha segnato 6 gol in 80 partite, una media eccellente per un difensore centrale: "Quando giochi per strada da bambino, vai avanti indipendentemente dalla tua posizione e cerchi di segnare. Questo istinto non l'ho mai perso del tutto. Il mio compito principale è evitare i gol, ma mi piace anche segnarne".