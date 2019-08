di Cristiano Corbo

A passi svelti, con l'intenzione di incassare qualcosina. Juve e Benevento tornano al lavoro per definire una cessione che per i campani è importante, se non vitale. E' che cerca un nove, Pippo Inzaghi. Un perno centrale che possa dar manforte e garantire gol: l'identikit ha portato a Stephan Mavididi, centravanti di fisico e di discreto talento, ormai ex terminale offensivo della Juve Under 23.



LA TRATTATIVA - Un anno di alti, bassi e una decina di reti. L'inglese, ex Arsenal, ora è pronto a sfidare la sorte in Serie B con la Strega. L'affare è già in via di definizione, con il Benevento che vuole a tutti i costi il giocatore a titolo definitivo. Motivo di discussione, questo, che ha frenato i primi contatti avuti a fine luglio, poi ripresi con vigore negli ultimi tre giorni. Tant'è: alla lunga hanno vinto i giallorossi, che in giornata contano di chiudere l'operazione così da accelerare i tempi per visite e ufficializzazione. Le cifre? Intorno al milione d'euro, oltre a una promessa che la Juve ha assolutamente intenzione di strappare: qualora dovesse prendere il giusto piglio la carriera di Stephan, allora se ne riparlerà prima con i bianconeri, che altrimenti otterranno il 50% sulla futura rivendita dell'attaccante.