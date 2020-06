Il futuro di Stephy Mavididi è scritto e ufficiale: tornerà alla Juventus. Il Dijon, come si legge nel comunicato, non ha esercitato l’opzione di riscatto. Nonostante il DFCO fosse convinto delle qualità calcistiche di Stephy (5 gol in 24 partite della Ligue 1 Conforama), il giocatore ha chiaramente espresso il suo desiderio di non continuare a giocare in Francia, ma piuttosto in Inghilterra. Il DFCO ha quindi deciso di non investire questa somma per un giocatore che non ha motivazioni nel progetto. Adesso? La Juve cerca acquirenti. E come racconta Tuttosport, il giocatore è sul taccuino di Montpellier e Lille, oltre all'Atalanta con cui i bianconeri hanno già chiuso Muratore.