Stephy Mavididi è stato tra i migliori protagonisti della stagione d'esordio della Juventus Under 23 in Serie C. Oggi l'attaccante classe '98 è al Dijon in Francia e, nella serata di ieri, ha deciso la sfida contro lo Strasburgo con un gol al minuto 38 del primo tempo. Si tratta, per altro, della prima rete del giovane centravanti in Ligue 1, coincisa con i tre punti conquistati dai suoi.