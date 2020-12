Stephy Mavididi, attaccante del Montpellier che fino al 2019 era un giovane bianconero (con tanto di esordio in prima squadra grazie ad Allegri) ha parlato al Guardian della sua esperienza alla Juventus, focalizzandosi sulla condivisione di campo e spogliatoio con un campionissimo come Cristiano Ronaldo. Ecco cos'ha detto il classe '98: "È stato un onore persino allenarmi con lui. Mi ha aiutato tantissimo. Non si tratta nemmeno di andare da lui e fargli domande. Lo guardi e impari". Cresciuto nell'Arsenal, Mavididi è stato ceduto dalla Juve alla squadra francese per 6 milioni di euro.