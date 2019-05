Arrivato alla Juventus meno di un anno fa, è già diventato un elemento importante per la neonata Under 23: oggi compie 21 anni Stephy Mavididi, attaccante inglese che ha appena disputato la sua prima stagione in maglia bianconera. Acquistato dall’Arsenal, il classe ’98 nato a Derby si è ritagliato un ruolo da protagonista agli ordini di Zironelli, collezionando 32 presenze in Serie C (con 6 gol e un assist). Ad aprile, poi, la soddisfazione del debutto in prima squadra, con la prima presenza in Serie A a Ferrara contro la Spal. Il futuro è brillante, il futuro è bianconero: in casa Juve oggi si festeggia il compleanno di Mavididi.