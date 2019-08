Ne avevamo parlato ieri in esclusiva: Mavididi è ai dettagli con il Benevento . Ebbene, le parti si sono riviste quest'oggi per definire l'affare: il trasferimento sarà sì a titolo definitivo, ma c'è ancora qualche distanza sulla richiesta bianconera di avere almeno il 50% della futura rivendita. In qualche modo si chiuderà, non certo l'affare è messo in discussione. L'attaccante inglese ha già dato l'okay alla squadra allenata di Pippo Inzaghi: l'affare sarà formalizzato però dopo Ferragosto, con le parti che continueranno a limare i dettagli. Affare fatto, ci siamo: Mavididi pronto a una nuova avventura. Sempre in Italia.