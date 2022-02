Massimo Mauro, ex centrocampista della Juve, ha parlato di Zakaria in un'intervista alla Gazzetta: “E’ un giocatore giovane e di personalità. Me lo ricordo bene nella gara contro l’Italia: per la Svizzera è stato indispensabile. E a livello individuale, coi dovuti distinguo, mi ricorda Steven Gerrard. E’ un centrocampista completo che sa giocare tanto nella sua metà campo quanto in quella avversaria. Dovrebbe solo fare qualche gol in più”.



POGBA - “Mah… Pogba è un giocatore che ti fa innamorare, che ha giocate pazzesche ma che non garantisce continuità e affidabilità. Da quando è tornato al Manchester United non l’ho visto crescere rispetto agli anni juventini. Se io fossi un giocatore preferirei essere paragonato a un giocatore più concreto, più decisivo per i successi di una grande squadra. E viceversa se fossi un allenatore non metterei Pogba nel mio 11 ideale… Il miglior augurio che si possa fare a Zakaria è che nel giro di un paio d’anni possa essere paragonato a Gerrard…”.