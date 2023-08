Massimo, a Gazzetta, parla così di Lukaku-Vlahovic: "Se Lukaku va alla Roma, credo che i primi a essere contenti saranno i tifosi dell’Inter e quelli della Juventus. E a guadagnarci, come ho detto in tempi non sospetti, sono i bianconeri che così si tengono Vlahovic ed evitano lo scambio con il Chelsea per Romelu""Sensazioni? Positive. Ma da Vlahovic, proprio perché lo stimo molto, mi aspetto ancora di più. Dusan deve provare maggiormente i colpi che sa fare e giocare più leggero, divertendosi maggiormente. Come diceva spesso il grande Diego Maradona ai ragazzi: non bisogna mai dimenticarsi che il calcio è pur sempre un gioco. Detto questo, sono convinto che la coppia Vlahovic-Chiesa abbia un notevole potenziale e rappresenti il presente e il futuro della Juventus".