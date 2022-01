Massimo Mauro, ex Juve, parla così alla Gazzetta del colpo Vlahovic: "La voglia che ha avuto in questi anni a Firenze di diventare forte: ha grande temperamento. E si vede anche in campo. È uno che si fa rispettare, anche in maniera poco carina nei confronti degli avversari, se c’è da litigare non si tira indietro. Sa cosa deve fare per essere protagonista. Vuole dimostrare di voler arrivare, ha caratteristiche caratteriali importanti. E mi sembra che negli anni abbia ascoltato gli allenatori che ha avuto, si vede nei miglioramenti, domenica dopo domenica ha sempre fatto vedere ha sempre fatto vedere qualcosa di più".



TECNICA - «Ha un sinistro educatissimo. Calcia bene i rigori e da fuori area. E poi sa sempre dove mettersi quando la palla arriva dal fondo, fa sempre il movimento giusto. Come potenza, mi ricorda Bobo Vieri. Deve farne tanta, di strada, ma ha 21 anni, può diventare fortissimo».



NUMERO 9 - «Le caratteristiche le ha tutte. Se ha spazio può fare reparto da solo. Gli butti la palla e lui ci arriva. Non si tira indietro quando c’è da saltare di testa, sgomitare, correre di fianco al difensore, tirare da fuori area, tagliare sul primo palo. È giovane e determinato, ha tutto quello che serve».