Massimo Mauro, ex calciatore bianconero dall’85 all’89, è intervenuto dalle colonne de La Gazzetta dello Sport per parlare del particolare momento attraversato dalla squadra bianconera. Da Pirlo all’inadeguatezza dei singoli, l’ex centrocampista ha fatto una panoramica di cosa non sta funzionando: “Andrea farà bene, ha solo bisogno di pazienza”.



PIRLO – “Un campione fa sempre bella figura in panchina, anche se non ha mai allenato. Lui era già allenatore in campo, farà bene. La Juve ha cambiato parecchio e avrà bisogno di tempo e non dimentichiamo che se cominciano a mancare Bonucci, Chiellini e Ronaldo la squadra diventa da lavori in corso. Ora bisogna capire se la società è in grado di difenderlo dalle pressioni. Alla squadra manca la cazzimma e su questo Pirlo può incidere di più. Deve portare i giocatori a “picchiare” più dell’avversario. Poi il club gli deve garantire calciatori di qualità. Per affrontare il Barcellona ci vanno calciatori che sappiano cosa vuol dire giocare quelle partite”



I SINGOLI – “Demiral, mercoledì sera, ha fatto una cosa che si può vedere nei campi di periferia. Lì un giocatore di esperienza sa che si può ancora pareggiare mentre se si rimane in dieci è finita. Penso anche al fallo da rigore di Bernardeschi, sono due episodi da campi minori, non al livello della Champions League”.



DYBALA – “Non è nuovo a non toccare palla in partite importanti. A me piacciono i giocatori presuntuosi, perché di solito quando sono arroganti e forti fanno la differenza. Se parlano solamente, però, e nelle partite importanti non dimostrano nulla, fanno un danno a squadra e ambiente. Io Dybala lo venderei subito”.