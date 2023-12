Massimoha parlato a Pressing. Le sue parole:"Gatti può fare qualcosa, anche Szczesny, ma alla fine non la prende nessuno e arriva il gol. Poi Gatti va dall’altra parte, sbaglia a tirare ma è come se facesse una finta. La difesa del Monza crolla e fa gol. Quello che aveva fatto la frittata risolve la partita all’ultimo secondo: questo si traduce in grinta e mentalità. Per me la Juve non è da scudetto ma Allegri sta usando intelligenza ed umiltà. Questa è la tattica migliore per reggere il confronto con l’Inter"."Prendiamo tutti gli errori che sono stati fatti a danno della Juve, ci sono state delle cose allucinanti in cui il Var non è intervenuto".