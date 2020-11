Tridente sì o tridente no? La scelta per Andrea Pirlo è complessa e molto dipenderà dalle situazioni, dalle partite, dalle condizioni degli interpreti. Massimo Mauro a Tuttosport spiega: "Pirlo sta studiando, sta facendo bene a ragionare a fondo su come deve essere l’impianto finale di questa squadra. E’ vero che ha credito e se lo merita, ma deve vincere e ottenere i risultati. Deve ottenere vittorie con la tattica migliore applicata a questi uomini. E secondo me, con il centrocampo che ha, non può permettersi di schierare Ronaldo, Morata e Dybala contemporaneamente. Devono giocare 30 metri più avanti: e gli uomini per permetterglielo non ci sono. A mio avviso questa Juve deve difendere bene, aspettare e poi creare quei 40 metri di spazio dove poi Ronaldo e Morata possono esprimere le loro qualità. Certo che pensare a Dybala in panchina tutto l’anno non è facile... Ma se vanno fino in fondo alla fine c’è spazio per tutti. Questo è un momento cruciale, occorre decidere quale può essere la finale destinazione della tattica visti gli uomini a disposizione. Una decisione da prendere in fretta: questi i titolari, questi si giocano il posto. Con il vantaggio che in questo caso la società è una garanzia. Ha fatto rispettare sempre le scelte di tutti gli allenatori, addirittura anche di Sarri... Poi, una volta definito il quadro tattico, si puà scegliere in base allo stato di forma".