L'ex esterno della Juventus Massimo Mauro dà il suo punto di vista sulla decisione dei calciatori di tagliarsi lo stipendio: "Stavolta mi viene da fare lo 'juventino'. La Juventus con questa mossa del taglio degli stipendi fa capire perché è la squadra e la società migliore - scrive su Repubblica -. E' una cosa di grande sensibilità e umanità. Lo so che è un risparmio della società, ma è sopratutto la dimostrazione di saper capire il momento e di non mettere i soldi davanti a ogni cosa. Sarebbe stato bellissimo che Lega, Figc e Aic avessero annunciato tutte insieme un provvedimento di questo tipo. La Juventus dunque ha fatto benissimo a non aspettare più, proprio per il concetto che esprimevo nell'ultimo intervento: chi pensa prima, anche in campo, vince partite e trofei. E la Juve qui ha vinto il trofeo del buon senso".