Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, ha aspramente commentato il progetto SuperLega nella popolare trasmissione "Tiki Taka": "Il calcio italiano si dovrebbe vergognare. Della SuperLega non si parla da oggi, è vent'anni che bisognerebbe fare la riforma dei campionati, e che le grandi squadre supportano tutti i costi del calcio e non solo. Dato che coi diritti audiovisivi del campionato di Serie A si finanzia tutto lo sport italiano. Quando tu gestisci Juve, Inter e Milan, e per 15 anni ti prendono in giro, con tutti che si candidano con la riforma dei campionati e non la fa nessuno, uno si rompe anche le palle!"