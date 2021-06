Massimo Mauro alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua su Alvaro Morata, centravanti della Juventus almeno per un'altra stagione ancora: "Considerato che Allegri lo ha avuto ed è andato bene, direi che è la scelta giusta. Anche se sono passati un po’ di anni. Questo ragazzo non ha mai sfondato completamente, non è il titolare inamovibile di una grande squadra, però può essere senz’altro uno dei quattro attaccanti di una big. Con la Juve gioca non solo con la testa, ma anche col cuore. E questa è una cosa che Max e la dirigenza hanno valutato."