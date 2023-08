Massimoai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato di Federico. Le sue parole:- "Allegri lo sta impiegando nel modo migliore. Se gli esterni si muovono bene e funzionano come a Udine, Chiesa è libero di muoversi per il campo e così è ancora più pericoloso e velenoso. Federico dalla metà campo in avanti è una vera e propria furia".