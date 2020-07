Massimo Mauro, nel suo intervento per Repubblica, ha parlato del 'dna Juve' che ha battuto anche la necessità di cambiamento: "La Juventus rivince lo scudetto con lo stesso sistema allegriano. Quindi: bravura dei giocatori, attenzione di tutta la squadra, una società che ha preso i migliori e il centrocampo e la difesa che, nonostante qualche difficoltà a fare gioco, hanno comunque supportato gli attaccanti. Possiamo dire che la Juve ha giocato contro se stessa. Il tentativo di cambiamento tattico ha sfidato il dna del club. Risultato: per ora ha vinto il dna. Comunque è stato e continua ad essere un tentativo veramente interessante: la Juve si poteva adagiare sul passato, invece ha tentato di cambiare. Ancora non ci è riuscita eppure ha vinto lo stesso. In tal senso la partita contro la Lazio è stata emblematica", le sue parole.