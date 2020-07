Massimo Mauro, su Repubblica, ha parlato della vittoria dello scudetto bianconero: "Ovvio che la clamorosa assenza di avversari ha inciso. Raramente una squadra con risultati così altalenanti ha vinto lo scudetto. La Champions sarà diversa, un terno al lotto. Già il Lione sarà un ostacolo duro, anche perché non puoi sbagliare nulla dopo l'1-0 accusato in Francia. Per essere tranquillo e concederti un margine di errore devi fare tre gol. Insomma, bisogna cercare di recuperare in fretta la condizione migliore in questi dieci giorni, anche perché poi contro Manchester City o Real Madrid (eventuali avversari nei quarti) ci sarebbero meno pressioni. Ma ripeto, il Lione è un crocevia che sarebbe gravissimo sbagliare...".