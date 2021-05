Massimo Mauro, a Gazzetta, parla di Ronaldo e del futuro alla Juve: "Penso che sia fondamentale che vada. Sarei un pazzo a mettere in discussione il valore realizzativo del giocatore, però per come intendo io il futuro della Juve, ossia un progetto basato sul contenimento dei costi e su un progetto tecnico, un giocatore come Ronaldo non ha spazio. Per questo dovrebbe accasarsi là dove può guadagnare i soldi che guadagna, visto che non penso sia disposto a tagliare i suoi introiti. Per il bene suo e della Juve credo che il portoghese dovrebbe cambiare squadra”.