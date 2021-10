Massimocontro il VAR. L'ex bianconero sul rigore di Inter-Juventus dice: "Ci sono secondo me tre cose che bisogna dire. La prima: è la moviola in campo, tutto quello che non si voleva fare invece questo episodio dimostra che c’è la moviola in campo. La seconda cosa è che svilisce la figura dell’arbitro, che ha visto e ha detto di continuare. Ha visto benissimo. La terza cosa è che svilisce la professione del calciatore, perché non si può più avere un contrasto. Il calcio è uno sport fisico, il contrasto fa parte della professione del calciatore e lo devi saper usare. Ma se tu arrivi in ritardo e non danneggi l’avversario non è fallo".