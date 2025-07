Mauro ricorda Vialli nel giorno del suo compleanno: 'Gianluca non si commemora, si festeggia'

Getty Images

"Ho sempre detto che. Perché è una persona con tante qualità, ma quella più bella è l’aver sempre saputo affrontare le prove difficili e complicate della vita con il sorriso sulle labbra, in modo positivo, in modo credibile, come lui: credibile come persona e atleta", inizia così il ricordo di Massimo Mauro rivolto ache oggi avrebbe compiuto 61 anni. Anche di questa splendida iniziativa ha parlato Mauro nell'intervista rilasciata a Tuttosport.

"PROFONDO MA DIVERTENTE" - "Capace di gestire leadership naturale che aveva, senza mai essere pesante con nessuno. Gianluca era molto profondo, ma divertente, in senso positivo"."Nessuno stadio, nessuna tifoseria, oltre ovviamente a quelle di Samp e Juventus, hanno mai ricordato Gianluca in modo offensivo o irriverente, ma sempre con affetto e riconoscenza. Tutta l’Italia, anzi l’Europa ha riconosciuto il suo valore"."Mi emoziona molto. Se lo merita e ha un significato bellissimo, sai perché? Perché è la Juventus che ha deciso questo. Quando una società gloriosa come la Juventus riconosce, attraverso un’iniziativa di questo tipo, l’attualità dell’amore per un calciatore è bellissimo. Il vero tributo a Gianluca è il fatto di essere ancora così importante, così amato e ricordato. Quando i ragazzi della Juventus ci hanno chiesto di poter usare la sua firma è stata una cosa meravigliosa per noi e per la famiglia".