L'ex calciatore della Juve Massimo Mauro ha voluto ricordare il suo ex compagno Gianluca Vialli ai microfoni del TG1.'Dieci giorni fa l’ho visto per due giorni a Londra. Era in condizioni molto critiche. Abbiamo parlato della Juve, della Samp. Avrebbe voluto diventarne presidente. E' stato importante per me. Era un uomo incredibile e sapeva esercitare la leadership. Non finirò mai di ringraziare il presidente della Figc per avergli concesso l’avventura in Nazionale. Poi c’è stato un episodio fantastico: un pomeriggio a Londra mi ha chiesto un massaggio. Gli ho preso il polpaccio e mi ha detto che neanche quando ero calciatore avevo un polpaccio come il suo'.