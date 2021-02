Massimo Mauro ha commentato ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati la prestazione della Juventus contro il Porto: "Faccio fatica a commentare questa ricerca spasmodica di giocare la palla nell'area piccola del portiere, è un'idea stupida calcisticamente. Devi farlo quando sei sicuro di venirne fuori, ma così è sciocco e hanno iniziato 1-0 per gli altri. Dire che la squadra non è pronta mentalmente è un alibi alla professionalità del giocatore, tu devi giocare bene a pallone e la Juve ieri non ha fatto nulla per far dire che è una squadra che può giocar bene".