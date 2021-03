Massimo Mauro è intervenuto nel corso del programma radiofonico Deejay Football Club dove, tra le altre cose, ha parlato della stagione della Juventus: "Pirlo lo vedo bene. La Juve ha fatto questo discorso: tutti in difficoltà, senza preparazione e ha investito sui giovani. Non è detto che avrebbe dovuto lottare per lo scudetto. Certamente l'uscita della Champions è stata brutta. Ora devono preparare la prossima stagione, due anni senza lottare non te li puoi permettere. Pirlo ha poca personalità? È una cazzata! Zidane non sbraita e ha vinto due Champions League consecutive".