Non è un periodo semplice per Cristiano Ronaldo, che contro il Porto non è riuscito a esprimere tutte le sue qualità ed è affondato insieme al resto della Juventus. Intervenuto a Radio 24, l'ex giocatore bianconero Massimo Mauro ha parlato del momento complicato del portoghese: "E' fortissimo in contropiede, perché quando parte in velocità e ha spazio segna tantissimo, ma penso che Pirlo abbia un'idea diversa. Servirebbe più umiltà. La Juve fa tre buone gare, poi altre due in cui sembra trasformarsi, a una grande squadra invece serve continuità per vincere qualcosa".