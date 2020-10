1









L'ex giocatore della Juventus e noto opinionista Massimo Mauro è stato intervistato da Tuttosport a proposito della Juventus attuale. Queste le sue parole sull'allenatore: "Pirlo è la scelta migliore che Agnelli potesse fare: è un uomo di grande livello che sa gestire gente di alto livello. Può peccare d'inesperienza, ma con Agnelli, Nedved e Paratici in società e Buffon, Chiellini e Bonucci nello spogliatoio non dovrebbe avere problemi. Rispetto alla gestione Sarri, ora i giocatori sono più liberi di giocare senza essere ingabbiati in troppi schemi. Presuntuoso? Sì, ma tutti i grandi tecnici lo sono, come Mourinho e Guardiola. Però loro, come Pirlo, se lo possono permettere. Andrea è molto a suo agio, convinto dei propri mezzi e idee. A Roma, per esempio, non era scontato schierare una squadra così sbilanciata. A me piace, anche se la squadra deve restare corta per non andare in difficoltà".



I GIOCATORI - "La Juve è riuscita a condurre un mercato all'insegna dello svecchiamento nonostante la crisi. Sono curioso di vedere Chiesa e Kulusevski: hanno tutte le caratteristiche per imporsi in una grande squadra. Bernardeschi come Zambrotta? Assolutamente sì, se parte alto è un giocatore lontano mentre se parte da lontano può essere devastante. E poi Alex Sandro non mi convince. Frabotta non è male, lui è McKennie hanno mostrato buona personalità. Arthur sa gestire meglio il pallone rispetto a una classica mezzala come Bentancur. Morata farà molta panchina". LA LOTTA SCUDETTO - "Vedo la Juve favorita sull'Inter perché ha dimostrato di saper gestire meglio i momenti di difficoltà. E poi c'è l'Atalanta: ormai la sua non è solo autostima, è qualcosa di più. Lazio, Milan, Napoli e Roma stanno due gradini sotto. La Champions? Per me la Juve ha più chance dell'anno scorso perché City, Liverpool, Real e Barça sono meno forti".