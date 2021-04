Massimo Mauro, ex giocatore (tra le altre) della Juventus, è intervenuto alla trasmissione "Tutti Convocati" su Radio 24 per dire la sua su uno dei temi calcistici più caldi del momento, ossia il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera: "I rapporti umani Agnelli li ha interrotti solo nei cataclismi, non li ha rotti con Allegri quando era nella parte destra della classifica e poi ha recuperato. L'amicizia Agnelli-Pirlo è vera, penso meriti di ripartire con la Juve e fare il mercato con Nedved e Paratici".