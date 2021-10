Il 26 ottobre 1988 la Juventus riceveva l'Athletic Bilbao nei sedicesimi di finale di Coppa Uefa. Una partita che i bianconeri di Zoff, avari di soddisfazioni in quell'annata ma in formissima quella sera, vinsero in grande stile, con un 5-1 aperto da Michael Laudrup su bel lancio di Massimo Mauro.