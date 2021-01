"Il Napoli non si è ripreso dal rigore sbagliato mercoledì scorso contro la Juve. Sembrava che il gol lampo di Lozano avesse messo in discesa la partita del Bentegodi, ma il Verona è una piccola Atalanta e quando riesce a giocare bene è veramente uno spettacolo. L'allenatore Juric fa dell'umiltà e della semplicità le armi migliori. Mi piace come parla, sia con i giocatori che con i giornalisti. Deve solo correggersi nelle situazioni difficili, quando le reazioni sono un po' diverse. Ma ripeto: è un allenatore che mi piace tantissimo. Gattuso giustamente si addossa le colpe della sconfitta, però i gol presi sono difficili da digerire. Bastava veramente un pizzico in più di attenzione nella copertura, e allora dare la colpa al tecnico per una serie di errori individuali non mi sembra neanche giusto. Comunque i segnali sono preoccupanti: la squadra sembra spenta dal punto di vista nervoso e siamo solo al giro di boa". Così Massimo Mauro su Repubblica parla del Napoli, con un duro commento.