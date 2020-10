Come racconta Massimo Mauro, su Repubblica, ci sono passi in avanti delle italiane in Champions: "L'Atalanta ha fatto la solita partita, spettacolare: non capisco cosa sia successo a Napoli, ma una serata storia può capitare. I danesi non sono mai stati pericolosi ed i giocatori di Gasperini si sono divertiti sotto la pioggia. I nerazzurri rispetto allo scorsa stagione hanno un'altra mentalità, proprio da squadra europea. E anche la Lazio ha fatto uan partita splendida. Molto bene la Juve, che ha rischiato pochissimo ed ha fatto due gol. Una gara di mentalità, da Juventus. E poi se Morata la tocca una volta per chiudere l'azione è veramente un ottimo attaccante. Ribadisco, gli manca la partecipazione al gioco, ma quello alla Juve non serve. Lui deve solo chiudere in gol".