L'ex centrocampista della Juve, Massimo Mauro, ha rilasciato delle dichiarazioni negli studi di Pressing, dove ha commentato quella che è stata la sfida tra Frosinone e Juve.'Grandissimo gol di Vlahovic, un gol pazzesco su un cross lento. Ma è la qualità della partita a convincermi. Non posso non fare questo, io sono una persona che si diverte a commentare domenica per domenica. Oggi sono contento. Ero sul divano, con spremuta e cornetto, e mi sono divertito a vedere la partita. Vlahovic poi sa che deve metterla precisa, fa un gol di grandissimo livello'.